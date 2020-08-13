"Хорошо или ничего": Познер вспомнил о встрече с Лукашенко 25 лет назад

О встрече с Александром Лукашенко, когда тот только начинал править в Белоруссии, рассказал телеведущий Владимир Познер. Встреча прошла 25 лет назад, а организовал её тогдашний российский олигарх Борис Березовский.

"Борис Березовский организовал встречу в Минске президента Белоруссии с 20 отечественными журналистами. Во время ужина гостям предложили произнести тост в знак благодарности за радушный приём. Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел", — написал телеведущий на своём портале "Познер Online".

По словам Познера, белорусский лидер ничего на это не ответил, но посмотрел на него "очень выразительно". Ситуация вызвала сильное раздражение у Березовского, и тот принялся говорить вслед за телеведущим, чтобы "сгладить" его реплику.