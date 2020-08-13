Экспертиза Роскачества обнаружила антибиотики в образцах мёда

Специалисты Роскачества обнаружили следы антибиотиков в нескольких марках мёда. Это было выявлено в рамках анализа 46 видов сладкого продукта, наиболее полюбившихся покупателям. Они были исследованы по 466 показателям, среди которых наличие тяжёлых металлов, мышьяка, пестицидов и другие.

Пестициды нашлись в одном из образцов, в 19 образцах обнаружены антибиотики, которые могли попасть туда при неправильном уходе за пчёлами. В 43 марках найдены нарушения ГОСТов, в двух — слишком высокое содержание канцерогена оксиметилфурфурола.

Как сообщает "Мир 24", в исследованных марках не нашлось тяжёлых металлов и мышьяка.