Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала фото, на котором она взвешивается на весах. Табло показывает всего 54 килограмма. Примечательно, что ещё 9 месяцев назад она весила 72 килограмма.

"Я не мучаю себя, не сижу на диетах. Ем два раза в день. Первый прием пищи приходится на промежуток времени от 11:00 до 13:00. В это время я ем вообще все, что хочу. За калориями не слежу, за количеством тоже. Ем, пока не наемся. Второй раз иду к холодильнику, когда почувствую голод. Примерно в 17:00. До этого времени и после него никаких перекусов", — добавила журналистка.