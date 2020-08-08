Стало известно, в каких сферах легче всего найти подработку

Наибольшее количество вакансий временного характера приходится на интернет-торговлю. Быстро и легко можно найти работу онлайн-консультанта, менеджера онлайн-магазина и оператора колл-центра.

Об этом сообщили эксперты Института прогрессивного образования. На втором месте находится сфера онлайн-образования.

Также на быструю подработку могут рассчитывать специалисты, работающие в интернете: контент-менеджеры, модераторы, SMM-специалисты, копирайтеры и другие.