В Приамурье чиновников призвали заранее подготовиться к наводнению

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал чиновников подготовиться к подтоплениям населенных пунктов из-за аномальных осадков в регионе. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграм".

"Мы видим, как меняется карта подтоплений. Вода заходит туда, где ее раньше не было, там где топило минимально, мы фиксируем достаточно большие подъемы воды. Наблюдаем аномальные осадки в Благовещенске, в других районах области. Держа это в уме, мы должны планировать нашу дальнейшую работу по профилактике паводков в нашем регионе", — написал Орлов.

Губернатор предложил заранее сделать обводные каналы в обход сел и других населенных пунктов.

"Есть предложение сделать обводной канал в обход населенных пунктов. При очередном резком увеличении объема воды, он уведет ее в сторону от домов ", — написал глава региона.

В середине июля 2020 года обильные осадки в Октябрьском районе привели к подтоплению 66 участков и 36 жилых домов. В прошлом году наиболее пострадали Селемджинский и Мазановский районы, режим ЧС вводили еще в шести.