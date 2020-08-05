В России утвердили первый национальный стандарт, который регулирует требования к размещению на автодорогах так называемых экодуков — безопасных переходов для животных.
Искусственное дорожное сооружение тоннельного, мостового или трубного типа называют экодуком. Первое такое сооружение в России построили на федеральной трассе М-3 "Украина" в Калужской области в 2016 году.
Росстандарт сообщает, что национальный стандарт разработан госпредприятием "Автодор". Документ устанавливает требования к размещению и обустройству экодуков для диких животных на дорогах. Экодуки устанавливаются на трассах, чтобы водители не сбивали внезапно выскочивших на проезжую часть диких животных.
"По экспертным оценкам, число наездов на животных в общем количестве ДТП составляет не менее двух процентов, а число погибших — 2-3 человека на 100 столкновений с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными", — говорится в публикации Росстандарта.
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