В Москве неделю не могут поймать беглого полутораметрового удава

23-летняя москвичка рассказала СМИ, что в их доме шестой день не могут поймать полутораметрового удава, который появляется то в одной, то в другой квартире, а потом уползает. Девушка рассказала, что эта огромная змея заползла и к ней в квартиру.

"Я проснулась от того, что кошка спрыгнула с подоконника. Оказалось, что в квартиру заползла змея и забралась на подоконник. Пролежала там около получаса, потом уползла обратно и больше мы её не видели. Я успела её рассмотреть, у неё была узкая голова и туловище 7-8 сантиметров в диаметре. Было очень страшно, что она может как-то попасть в другую комнату", — рассказала девушка.

Москвичка сообщила в полицию и в ветеринарные службы. На вызов направили специалиста по змеям. Через 30 минут, когда он приехал, удав исчез в неизвестном направлении, заставив трепетать всех соседей многоквартирного дома.

Хозяйка удава нашлась, когда услышала пересуды соседей о гигантской змее. Женщина рассказала, что удава ей на время оставила племянница. Удав пропал несколько дней назад, и она сама боится, как бы чего не случилось.