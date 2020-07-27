Кравцов рассказал, как школы начнут новый учебный год

Новый учебный год начнется, как ему и положено, 1 сентября с торжественной линейки. Учиться школьники будут тоже традиционно - очно, за партами в классе.

Эту хорошую для миллионов детей и их родителей новость озвучил министр образования Сергей Кравцов.

По словам чиновника, несмотря на плюсы образования дистанционного, оно будут присутствовать в жизни российской школы "в качестве дополнения к процессу обучения".

"Новые возможности (цифровые - прим.ред), конечно, будут присутствовать в жизни учеников и учителей, но лишь как вспомогательные элементы образовательного процесса", - пообещал министр.

Что же касается требований Роспотребнадзора, которые санитарное ведомство разработало для школ, то, как заверил Сергей Сергеевич, "все они будут учтены". Как - не рассказал.

А между тем, как писала ранее "Правда.Ру", вопрос этот очень сильно волнует работников школ.

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