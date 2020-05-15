Коронавирус внес серьезные коррективы в жизнь семей с детьми. И нововведения продолжатся. Так, Роспотребнадзор разработал рекомендации к новому учебному году.
Среди прочего в них говорится, что нужно будет исключить общение детей из разных классов на переменах, закрепить за каждым классом отдельное помещение. То есть, по сути, детям в течение всего учебного дня нужно будет находиться в одном кабинете. А вместе с ними и педагогу.
"Правда.Ру" спросила, насколько реалистичны такие требования. На вопрос ответила председатель организации "Родительское всероссийское сопротивление" Мария Мамиконян:
"Я считаю, что это нереально организовать без серьезных травм для детей. К тому же учителя окажутся в странном, безвыходном положении. Как они будут справляться с оравой детей, которым на перемене нужно двигаться? А им нужно двигаться, и это учителя знают лучше других. Кроме того, мне кажется, что это избыточно".
Активистка также отметила, что российские семьи с детьми уже больше месяца испытывают серьезные трудности. Они оказались заперты в четыре стенах с детьми, без возможности выйти на прогулку в парк или на детскую площадку. По мнению Мамиконян, это неизбежно даст в результате какие-то последствия здоровью детей.
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