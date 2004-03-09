Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" - ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.
Школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию и даже звонки перестанут быть "для всех".
Рекомендации по организации "послесамоизоляционной" работе школ выпустил Роспотребнадзор. Они опубликованы на сайте ведомства.
Наконец, вишенка на торте:
школам рекомендовано "усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей", и контролировать, как учителя и ученики моют руки.
В общем, многострадальную систему образования опять реформируют. Во благо или нет - покажет время.
Но, думается, что эффект станет еще разрушительней для системы, чем тот,о котором "Правда.Ру" рассказывала в 2004.
Исполняющий обязанности министра образования Владимир Филиппов заявил о подписании указа о сокращении и разгрузке школьных программ. По словам министра, программы и в начальной школе, и в 5-9 классах будут разгружены в среднем на 20%.
Разумеется, при этом и.о. министра сделал заявление о том, что качество образования не пострадает. Основной аргумент Владимира Филиппова заключается в том, что недобранные знания в 5-9 классах будут компенсированы углубленным изучением выбранных самими учениками предметов в 10-11.
На этом министр и попращался. Как известно, с сегодняшнего дня Министерство образования слито с Минпромнауки. А возглавил новое просветительское ведомство — Министерство образования и науки — бывший глава Минпромнауки Андрей Фурсенко.
Жалобы на чрезмерную загруженность школьных программ и засыпающих над учебниками школьников, утомленных непосильным учением, идут уже давно. Отчасти они справедливы — формирование программ многие годы шло исключительно за счет добавления тех или иных новых дисциплин. Теперь же в рамках проводящейся реформы образования проблему решили просто — равномерно уменьшить все программы, используя идеально работающие на обывателя аргументы типа "кто сейчас что-нибудь помнит о строении эвглены зеленой".
Однако сам факт бесполезности многих школьных знаний вовсе не говорит о том, что они не нужны. Система образования, во всяком случае, та, которая существовала последние 300 лет, базируется не на "буквальной пользе знаний", а на усваивании базовых принципов устройства разных форм бытия. А для этого приходится знакомиться с некоторыми почти бесполезными вещами вроде "эвглены зеленой" и строения пентаметра.
К тому же одна из функций образования — вычленение элит. Кто-то берет талантом, кто-то терпением и трудом. Облегчение школьной программы снижает значимость терпения и труда и превращает школу из важнейшего социального института в место, где дети проводят время, пока родители на работе.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".