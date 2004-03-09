Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки

Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" - ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.

Школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию и даже звонки перестанут быть "для всех".

Рекомендации по организации "послесамоизоляционной" работе школ выпустил Роспотребнадзор. Они опубликованы на сайте ведомства.

Как будут впредь работать школы

Первый урок будет начинаться в разное время - для каждого класса индивидуально, "в целях максимального разобщения классов".

Общение между классами в школе во время перемен и прогулок запретят.

За каждым классом закрепят одну классную комнату, и все уроки будут идти только в ней.

Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить.

Объединять классы и группы в группы продленного дня будет запрещено, "вечерние дежурные группы" также будут упразднены.

Массовые мероприятия в школе также исключат, таким образом, под запретом окажутся традиционные для российского начального и среднего образования общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах.

А вот занятиям на открытом воздухе - зеленый свет. Например, уроки физкультуры рекомендовано проводить на открытых спортплощадках, сократив количество занятий в закрытом спортзале.

Перед началом занятий в школу пустят только после прохождения "утреннего фильтра" с обязательной проверкой температуры как школьников, так и учителей.

В школах перед открытием пройдет генеральная уборка, затем дезинфекционные мероприятия будут проводиться несколько раз в день - обрабатывать будут все контактные поверхности, от ручек дверей до унитазов.

В классах установят приборы для обеззараживания воздуха, после каждого урока классы должны проветриваться.

Столы, посуду и столовые приборы в столовой будут дезинфицироваться, а персонал пищеблока будет работать только в масках и перчатках.

Наконец, вишенка на торте:

школам рекомендовано "усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей", и контролировать, как учителя и ученики моют руки.

В общем, многострадальную систему образования опять реформируют. Во благо или нет - покажет время.

Но, думается, что эффект станет еще разрушительней для системы, чем тот,о котором "Правда.Ру" рассказывала в 2004.

Прощальный привет министра: 20% знаний - коту под хвост

Исполняющий обязанности министра образования Владимир Филиппов заявил о подписании указа о сокращении и разгрузке школьных программ. По словам министра, программы и в начальной школе, и в 5-9 классах будут разгружены в среднем на 20%.

Разумеется, при этом и.о. министра сделал заявление о том, что качество образования не пострадает. Основной аргумент Владимира Филиппова заключается в том, что недобранные знания в 5-9 классах будут компенсированы углубленным изучением выбранных самими учениками предметов в 10-11.

На этом министр и попращался. Как известно, с сегодняшнего дня Министерство образования слито с Минпромнауки. А возглавил новое просветительское ведомство — Министерство образования и науки — бывший глава Минпромнауки Андрей Фурсенко.

Жалобы на чрезмерную загруженность школьных программ и засыпающих над учебниками школьников, утомленных непосильным учением, идут уже давно. Отчасти они справедливы — формирование программ многие годы шло исключительно за счет добавления тех или иных новых дисциплин. Теперь же в рамках проводящейся реформы образования проблему решили просто — равномерно уменьшить все программы, используя идеально работающие на обывателя аргументы типа "кто сейчас что-нибудь помнит о строении эвглены зеленой".

Однако сам факт бесполезности многих школьных знаний вовсе не говорит о том, что они не нужны. Система образования, во всяком случае, та, которая существовала последние 300 лет, базируется не на "буквальной пользе знаний", а на усваивании базовых принципов устройства разных форм бытия. А для этого приходится знакомиться с некоторыми почти бесполезными вещами вроде "эвглены зеленой" и строения пентаметра.

К тому же одна из функций образования — вычленение элит. Кто-то берет талантом, кто-то терпением и трудом. Облегчение школьной программы снижает значимость терпения и труда и превращает школу из важнейшего социального института в место, где дети проводят время, пока родители на работе.