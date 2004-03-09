Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки

Общество

Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" - ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.

Школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию и даже звонки перестанут быть "для всех".

Рекомендации по организации "послесамоизоляционной" работе школ выпустил Роспотребнадзор. Они опубликованы на сайте ведомства.

Как будут впредь работать школы

  • Первый урок будет начинаться в разное время - для каждого класса индивидуально, "в целях максимального разобщения классов".
  • Общение между классами в школе во время перемен и прогулок запретят.
  • За каждым классом закрепят одну классную комнату, и все уроки будут идти только в ней.
  • Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить.
  • Объединять классы и группы в группы продленного дня будет запрещено, "вечерние дежурные группы" также будут упразднены.
  • Массовые мероприятия в школе также исключат, таким образом, под запретом окажутся традиционные для российского начального и среднего образования общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах.
  • А вот занятиям на открытом воздухе - зеленый свет. Например, уроки физкультуры рекомендовано проводить на открытых спортплощадках, сократив количество занятий в закрытом спортзале.
  • Перед началом занятий в школу пустят только после прохождения "утреннего фильтра" с обязательной проверкой температуры как школьников, так и учителей.
  • В школах перед открытием пройдет генеральная уборка, затем дезинфекционные мероприятия будут проводиться несколько раз в день - обрабатывать будут все контактные поверхности, от ручек дверей до унитазов.
  • В классах установят приборы для обеззараживания воздуха, после каждого урока классы должны проветриваться.
  • Столы, посуду и столовые приборы в столовой будут дезинфицироваться, а персонал пищеблока будет работать только в масках и перчатках.

Наконец, вишенка на торте:

школам рекомендовано "усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей", и контролировать, как учителя и ученики моют руки.

 В общем, многострадальную систему образования опять реформируют. Во благо или нет - покажет время. 

Но, думается, что эффект станет еще разрушительней для системы, чем тот,о котором "Правда.Ру" рассказывала в 2004.

Прощальный привет министра: 20% знаний - коту под хвост

Исполняющий обязанности министра образования Владимир Филиппов заявил о подписании указа о сокращении и разгрузке школьных программ. По словам министра, программы и в начальной школе, и в 5-9 классах будут разгружены в среднем на 20%.

Разумеется, при этом и.о. министра сделал заявление о том, что качество образования не пострадает. Основной аргумент Владимира Филиппова заключается в том, что недобранные знания в 5-9 классах будут компенсированы углубленным изучением выбранных самими учениками предметов в 10-11.

На этом министр и попращался. Как известно, с сегодняшнего дня Министерство образования слито с Минпромнауки. А возглавил новое просветительское ведомство — Министерство образования и науки — бывший глава Минпромнауки Андрей Фурсенко.

Жалобы на чрезмерную загруженность школьных программ и засыпающих над учебниками школьников, утомленных непосильным учением, идут уже давно. Отчасти они справедливы — формирование программ многие годы шло исключительно за счет добавления тех или иных новых дисциплин. Теперь же в рамках проводящейся реформы образования проблему решили просто — равномерно уменьшить все программы, используя идеально работающие на обывателя аргументы типа "кто сейчас что-нибудь помнит о строении эвглены зеленой".

Однако сам факт бесполезности многих школьных знаний вовсе не говорит о том, что они не нужны. Система образования, во всяком случае, та, которая существовала последние 300 лет, базируется не на "буквальной пользе знаний", а на усваивании базовых принципов устройства разных форм бытия. А для этого приходится знакомиться с некоторыми почти бесполезными вещами вроде "эвглены зеленой" и строения пентаметра.

К тому же одна из функций образования — вычленение элит. Кто-то берет талантом, кто-то терпением и трудом. Облегчение школьной программы снижает значимость терпения и труда и превращает школу из важнейшего социального института в место, где дети проводят время, пока родители на работе.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы школа рекомендации после пандемии роспотребнадзор новый режим работы
Новости Все >
Дистанционное голосование - шикарное поле для махинаций
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать
Трамп готов на многое ради переизбрания. Даже на санкции против Китая
Авиапредприятия России поддержат на 23,4 млрд рублей
Референдум по объединению двух регионов России может пройти осенью
На Украине может случиться дефицит воды
В Европе согласовали облегчение визового режима для белорусов
Новое правительство сформировано в Израиле
Школьники сами решат, сколько предметов будут сдавать в формате ЕГЭ
Последние материалы
Дистанционное голосование - шикарное поле для махинаций
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать
Трамп готов на многое ради переизбрания. Даже на санкции против Китая
Гусеничная мина "Голиаф": факты и цифры
Авиапредприятия России поддержат на 23,4 млрд рублей
Референдум по объединению двух регионов России может пройти осенью
На Украине может случиться дефицит воды
В Европе согласовали облегчение визового режима для белорусов
Новое правительство сформировано в Израиле
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Новости Украины
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше" Любовь Степушова Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская
Комментарии
FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
На Украине может случиться дефицит воды
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
США обвинили 5 стран в отказе бороться с терроризмом
Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19
Руководство “Фондсервисбанка” будут судить за хищение 6,4 млрд рублей
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?
Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
США обвинили 5 стран в отказе бороться с терроризмом
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ