Загадочного Бермудского треугольника, которого так опасаются многие люди, не боятся российские моряки. Почему так сложилось рассказал герой России и ветеран ВМФ, контр-адмирал Всеволод Хмыров.

"Этот предмет доказывает, насколько сильны и долговечны мифы: третья флотилия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения выполняла боевые службы в районе Саргассова моря почти два десятка лет. Ни я, ни мои товарищи на ракетных подводных крейсерах ни разу не встретили никаких необычных явлений, о которых гудит мир. Зато мы видели водоросли, видели и чувствовали, слышали эту теплую воду на глубине 50 метров до 26 градусов. Так что Бермудский треугольник для советского подводника был в то время совершенно безопасен", — пояснил ветеран.