Автоэксперт: давно пора установить более высокий скоростной лимит

В России есть участки дорог, где давно пора повысить скоростной лимит. Речь идет о некоторых участках платных дорог.

Такое мнение высказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

"Я считаю, что это вполне назревшее решение, поскольку на современных дорогах, которые строятся сейчас в России, это в основном платные дороги, при очень плавных поворотах, при хорошем асфальте, при хорошем покрытии, при обязательном разделении потоков и обустройстве развязок, когда потоки вообще не пересекаются, на многих этих трассах, не везде, но на многих участках стоит освещение, особенно в сложных местах на тех же развязках. И так далее. Давно уже пришла пора установить более высокий скоростной лимит", — пояснил эксперт.

Он отметил, что "за" такое решение выступает и статистика. Так, на новой дороге М-11 "Москва-Санкт — Петербург" аварийность в 20 раз ниже, чем на соседней трассе М-10, которая также соединяет две столицы.

"О чем это говорит? О том, что при правильной организации дорожного движения, при очень хорошей дороге мы, даже повышая скоростной лимит, все равно добиваемся очень высокой безопасности движения. Это первое. И второе, есть психологический момент. Дело в том, что скорость 130-150 для многих водителей уже становится некомфортной, долго так ехать тяжело. Поэтому люди не поедут 200, многие не поедут даже 150 плюс 20. Потому что 130-150 — это уже очень быстро, этого достаточно. Если будут ехать еще быстрее, это более высокий расход топлива, это водитель сильнее устает", — заявил Кадаков.

По его мнению, большинство водителей будут ехать в правой полосе со скоростью 110 км/ч, в средней полосе — 130 км/ч, а в левой полосе — 150 км/ч.