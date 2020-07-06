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Эксперт: идея добавить вопросы о COVID в ЕГЭ – перегиб

Общество

Идея о внесении в ЕГЭ по биологии и истории вопросов о коронавирусе — перегиб региональных руководителей. Если добавить эту тему, то нужно вспомнить и о гриппе, и о туберкулезе, и о многочисленных стихийных бедствиях.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Комков.

"Сейчас по тайге прошел ураган, половину населенных пунктов снесло — давайте будем включать вопросы о том, как изменилась жизнь людей после того, как там прошел этот ураган. Произошел выброс нефтепродуктов — давайте включать вопросы о том, как жили до этого выброса нефтепродуктов и как теперь будут жить после выброса нефтепродуктов. Что мы после каждого стихийного бедствия и после каждой проблемной ситуации будем менять историю? Это, по-моему, очередная глупость", — заявил эксперт.

Он также отметил, что коронавирусы известны ученым с конца 50-х годов прошлого века, а уже в 60-ых их начали активно изучать.

"Этим занимаются специалисты, ученые. И коронавирусы имеют различные разновидности, модификации, названия. И что теперь? Мы теперь всем этим будем забивать голову детям, школьникам? Я считаю, это совершенно никчемная инициатива", — заключил Комков.

Напомним, что с инициативой о добавлении вопросов о коронавирусе в ЕГЭ по двум предметам выступили главы министерств и департаментов образования регионов Сибири.

 

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