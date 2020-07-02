На ЕГЭ по истории и биологии спросят про коронавирус

История развития коронавируса и его влияние на человека могут стать новыми вопросами в едином государственном экзамене. Расширить перечень вопросов могут по биологии и истории.

Инициатива принадлежит главам министерств и департаментов образования регионов Сибири.

"На мой взгляд, я все-таки профессиональный историк с дипломом, должен пройти определенный период времени, чтобы мы могли оценить то, что случилось. Конечно, я думаю (вопросы по коронавирусу — прим. ред.) будут когда-нибудь, потому что событие явно незаурядное с точки зрения того, что оно повлияло на весь мир. И, на мой взгляд, сегодняшняя история может быть разделена по принципу многое, что случилось до коронавируса, и все что, начало происходить после нее", — заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Это мнение поддерживает глава Департамента среднего образования Томской области Ирина Грабцевич. Она отметила, что влияние эпидемии коронавируса на экономическое и социокультурное экономическое развитие достаточно велики, чтобы включить эту тему в экзамен. А по мнению министра образования Красноярского края Светланы Маковской, эту тему нужно добавить и в ЕГЭ по биологии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что самыми популярными предметами для сдачи в формате ЕГЭ в этом году стали профильная математика и обществознание.