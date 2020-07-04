Активисты организовали акцию в честь внесения поправок в конституцию

В России и заграницей проходит акция, посвященная принятию поправок в Конституцию РФ.

Участники акции установили таблички у памятников военным, и государственным деятелям с надписью "Этот памятник охраняется Конституцией!". Таким образом они подчеркнули важность внесения поправок в Конституцию РФ.