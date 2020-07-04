В России и заграницей проходит акция, посвященная принятию поправок в Конституцию РФ.
Участники акции установили таблички у памятников военным, и государственным деятелям с надписью "Этот памятник охраняется Конституцией!". Таким образом они подчеркнули важность внесения поправок в Конституцию РФ.
"В России и за рубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции. Так активисты решили привлечь внимание к важности вступающих сегодня в силу изменений основного закона страны", — рассказала председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева агентству РИА "Новости".
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.