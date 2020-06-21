Президент России Владимир Путин считает, что за последние 20 лет страна кардинально изменилась. Российский лидер решил сравнить Россию сегодня и два десятка лет назад.

"20 лет назад — мы все об этом хорошо знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно — страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса, развала, экономика была в тяжелом состоянии, безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности", — напомнил Путин. Он также констатировал, что "инфляция в 1990-е — начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов, резервы составляли $9,5-12 млрд, а долг — $124-145 млрд. Было очень тяжело, и людям было очень тяжело", — пояснил глава государства.