Эксперт оценил законность отказа в отпусках из-за эпидемии

В России регистрируются случаи, когда работодатель отказывает в отпуске сотруднику из-за эпидемии. Мотивируют это тем, что за время самоизоляции работники достаточно отдохнули, а сейчас "нужно поднимать бизнес".

Как поступать в такой ситуации, рассказал председатель исполнительного комитета Конфедерации труда Игорь Ковальчук.

"В связи с эпидемией, безусловно, многие люди, которые планировали свои отпуска на первую половину года, не смогли ими воспользоваться в силу того, что невозможно было это сделать. С другой стороны, я знаю примеры, когда люди все равно уходили в отпуск, потому что они не планировали куда-то уезжать, планировали находиться на даче, например, или где-то рядом с местом жительства. Такие люди тоже есть. Сейчас, возможно, часть людей, у которых были запланированы отпуска на лето, и те, кто не смог побывать в отпусках, пытаются уйти одновременно. Я думаю, что вопросы должны решаться мирным путем без ущемления чьих-либо прав. Потому что отказ в отпуске — действие абсолютно незаконное. Здесь не бывает немножко незаконно или много незаконно. Оно просто незаконно и все", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в случае нарушений прав работники могут обратиться в профсоюз или в инспекцию труда.

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