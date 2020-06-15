АТОР: летний отпуск можно планировать с 15-20 июня

Большинство российских регионов будут открыты для туристов с 15-20 июня. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она отметила, что, отталкиваясь от этих дат, можно строить планы на летний отдых.

Для получения более подробной информации по конкретному интересующему региону россиянам нужно следить за местными новостными порталами.

По словам Ломидзе, пик туристического сезона ожидается в июле, но пока туроператоры не могут предложить каких-то конкретных программ летнего отдыха, так как не располагают точной информацией по поводу ситуации с коронавирусом.

"В системе бронирования есть и Краснодарский край, и тот же Крым, и Алтайский край. Но везде пока существует оговорка, что расписание может быть изменено, и тур перенесен. Пока это только намерения. Даже деньги особо не принимают", — сообщила Ломидзе.

АТОР советует российским туристам пока не бронировать отдых на даты после 1 июля, так как в индустрии пока точно не могут сказать, как дальше будет развиваться ситуация с пандемией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лето россияне проведут в Сочи и Краснодарском крае.