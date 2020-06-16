24 июня Парад Победы пройдет не во всех регионах страны. Правительства 13 областей решили отказаться от шествий ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Напомним, праздничное мероприятие было по указу президента России перенесено из-за режима самоограничения, введенного по причине коронавируса.
Сергей Шойгу объявил, что 24 июня Парады Победы состоятся
В остальных населенных пунктах страны планировалось проведение праздничных шествий с привлечением военнослужащих из дислоцирующихся там частей.
Шествия в честь 75 годовщины Победы в ВОв не состоятся
В правительстве, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к решению региональных властей "относятся с пониманием".
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.