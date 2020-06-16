В 13 регионах Парада Победы 24 июня не будет

24 июня Парад Победы пройдет не во всех регионах страны. Правительства 13 областей решили отказаться от шествий ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Напомним, праздничное мероприятие было по указу президента России перенесено из-за режима самоограничения, введенного по причине коронавируса.

Запланированные мероприятия

Сергей Шойгу объявил, что 24 июня Парады Победы состоятся

в 9 городах-героях,

в 19 городах, в которых расположены штабы ВО, объединений ВС и флотов.

В остальных населенных пунктах страны планировалось проведение праздничных шествий с привлечением военнослужащих из дислоцирующихся там частей.

Где не будет ни Парада, ни шествий

Шествия в честь 75 годовщины Победы в ВОв не состоятся

Белгороде,

Вологде,

Курске, Нижнем Тагиле,

Орле,

Перми,

Пензе,

Пскове,

Петропавловске-Камчатском,

Саранске,

Орле,

Якутске,

Ярославле

В правительстве, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к решению региональных властей "относятся с пониманием".