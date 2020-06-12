Путин: медработники достойны самых высоких наград

Недавние события, которые произошли в мире, заставили мир по новому посмотреть на миссию медиков.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время вручения звезд Героев Труда на Поклонной горе в Москве.