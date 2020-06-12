Недавние события, которые произошли в мире, заставили мир по новому посмотреть на миссию медиков.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время вручения звезд Героев Труда на Поклонной горе в Москве.
"Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое, по сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград", — заявил президент.
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