Президент России Владимир Путин уверен, что эпидемию коронавируса в стране удастся преодолеть. Глава государства отметил вклад социальных работников в борьбу с недугом.

Российский лидер провел сеанс видеосвязи с социальными работниками госучреждений и некоммерческих структур.

"В этом тоже есть частичка результата прежних лет вашей работы. Мы за последние годы стараемся не только привлечь внимание к вашей деятельности, обратить на это внимание всего общества, но — может быть, недостаточно — но все-таки стараемся и поддержать вас в ваших усилиях оказать помощь ближнему", — обратился Путин к соцработникам.