Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Пашинян заявил о смене руководства Генштаба и силовых ведомств
Отпуск на даче выбирает каждый четвертый нижегородец
За неделю в России потушено 194 лесных пожара, активны еще 22
Использование Windows 7 может привести к неисправности компьютера
Солистка группы "2Маши" Мария Шейх подтвердила слух о рождении дочери
В Москве проверяют сообщения о невыплате компенсаций медикам
Полиция задержала мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня
Павел Прилучный платит за лечение Агаты Муцениеце
Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных

Эксперты обещают, что взломать электронное голосование будет сложно

Общество

Надежность электронного голосования по поправкам в Конституцию будет в три раза выше, чем на выборах в Московскую городскую думу. Взломать систему будет непросто.

Об этом рассказали в управлении по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.

"Мы доработали систему относительно прошлого года. Было много споров по поводу криптостойкости ключей, того, какой длины они должны быть… Новые ключи обеспечивают криптостойкость примерно в 3 раза выше, чем это было на сентябрьских выборах в Мосгордуму", — пояснил начальник управления Артем Костырко.

Голосование будет проходить с помощью шифрования голоса. Процесс будет тайным и анонимным.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Сделать свой выбор россияне смогут и за шесть дней до этого. В Москве и Нижегородской области организуют электронное голосование. Заявки на него принимают до 14 часов 21 июня от совершеннолетних граждан России, имеющих регистрацию на портале госуслуг. Само голосование состоится с 25 по 30 июня.

Последние материалы
Пашинян заявил о смене руководства Генштаба и силовых ведомств
Отпуск на даче выбирает каждый четвертый нижегородец
"Лига защитников пациентов": пандемию стимулируют деньгами
За неделю в России потушено 194 лесных пожара, активны еще 22
Использование Windows 7 может привести к неисправности компьютера
Солистка группы "2Маши" Мария Шейх подтвердила слух о рождении дочери
В Москве проверяют сообщения о невыплате компенсаций медикам
Художник Шилов: люди плачут на концертах в нашей галерее
Полиция задержала мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня
Павел Прилучный платит за лечение Агаты Муцениеце
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Интересы Российского мира были принесены в жертву олигархам
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Детей из ЛГБТ-семей ожидают "нерадужные" перспективы, считают ученые
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Реакция спортсменов на убийство Джорджа Флойда в США
Как Россия может собрать новый СССР
"Яблоко" против — но оставляет России варианты
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Как Россия может собрать новый СССР
В поисках "русских Илонов Масков"
Как Россия может собрать новый СССР
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Россияне, которые поучаствуют в голосовании, поддержат поправки
В поисках "русских Илонов Масков"
"Вулканами Камчатки" будет заведовать экс-коллега Чубайса по "РОСНАНО"
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Домик у моря легче купить, чем содержать
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ