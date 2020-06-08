Эксперты обещают, что взломать электронное голосование будет сложно

Надежность электронного голосования по поправкам в Конституцию будет в три раза выше, чем на выборах в Московскую городскую думу. Взломать систему будет непросто.

Об этом рассказали в управлении по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.

"Мы доработали систему относительно прошлого года. Было много споров по поводу криптостойкости ключей, того, какой длины они должны быть… Новые ключи обеспечивают криптостойкость примерно в 3 раза выше, чем это было на сентябрьских выборах в Мосгордуму", — пояснил начальник управления Артем Костырко.

Голосование будет проходить с помощью шифрования голоса. Процесс будет тайным и анонимным.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Сделать свой выбор россияне смогут и за шесть дней до этого. В Москве и Нижегородской области организуют электронное голосование. Заявки на него принимают до 14 часов 21 июня от совершеннолетних граждан России, имеющих регистрацию на портале госуслуг. Само голосование состоится с 25 по 30 июня.