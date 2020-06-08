Больше 134 тысяч москвичей будут голосовать в электронном формате

Уже больше 134 тысяч заявок поступило на электронное голосование. Данные на 10 утра озвучили в столичном штабе по наблюдению за голосованием.

Отмечается, что речь идет о жителях Москвы.

"На 10 утра — 134 086 человек", — сообщил руководитель штаба Илья Массух.

Заявки принимают до 14 часов 21 июня. Электронное голосование доступно для россиян старше 18 лет, у которых есть регистрация на портале госуслуг. Дистанционное голосование пройдет с 25 по 30 июня.

Напомним, что дистанционно высказать свое мнение о поправках в Конституцию смогут жители Москвы и Нижегородской области. Всероссийское голосование состоится 1 июля. Этот день будет выходным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что одна из ожидаемых поправок приведет к росту платежеспособности россиян. Речь идет о минимальном размере оплаты труда. Такое мнение высказал публицист и писатель Василий Колташов.

В ходе голосования россиянам нужно будет ответить только на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Ответы будут лаконичны: "Да" или "Нет".