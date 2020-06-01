Цены на маски в России возвращаются к норме

Всего за 18 рублей можно сейчас купить в России защитную маску. В апреле цена за штуку достигала 55 рублей.

О снижении цен на средства индивидуальной защиты рассказали в Минпромторге.

"Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 55 рублей, то сейчас это уже 18 рублей, и мы прогнозируем дальнейшее снижение цены", — пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Приходят в норму и цены на защитные костюмы. В пик спроса они стоили около шести тысяч рублей. Сейчас такой костюм можно приобрести за 850 рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия больше не будет закупать защитные маски в Китае. Договоренности о поставках сохранены на будущее. При этом, как отметил Мантуров, даже если в стране произойдет вторая волна коронавируса, которую некоторые эксперты прогнозируют на осень, Россия уже сможет сама обеспечить потребность в средствах индивидуальной защиты и для медиков, и для населения.