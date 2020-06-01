Россия больше не планирует закупать медицинские маски в Китае, но договоренность между странами о поставках в случае необходимости сохранена.
Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Мы договорились с коллегами из Китая о следующем — что на сегодняшний день нам больше закупать средств индивидуальной защиты не нужно. Я уверен, что если даже, как некоторые эксперты говорят, осенью возможна вторая волна эпидемии, к этому времени можно такие собственные запасы сформировать, что на год вперед хватит", — пояснил глава ведомства.
"Я думаю, что мы точно закупать больше не будем. Но договоренность возобновить поставки в случае необходимости у нас при этом сохраняется", — добавил министр.
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