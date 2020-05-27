Статистика Минздрава: от COVID погиб 101 медик. А как на самом деле?

Сейчас много и охотно говорят о том, как непросто приходится медицинским работникам, спасающим жизни людей в "красных зонах" больниц.

Да, они — бойцы на передовой. И их жизнь — война. А война без потерь не бывает.