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Источник Правда.Ру

Голосовать по поправкам дистанционно или нет,будут решать регионы

Общество

ЦИК сообщил,что готов принимать заявки от регионов на проведение голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате.

"Как только будет назначена дата общероссийского голосования, регионы России смогут подать официальные заявки в Центризбирком на проведение электронного голосования", - говорит Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Напомним, что в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, ЦИК - об этом ранее сообщала "Правда.Ру" - возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, азакон о дистанционном формате голосования подписан президентом.

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Статистика Минздрава: от COVID погиб 101 медик. А как на самом деле?

Общество

Сейчас много и охотно говорят о том, как непросто приходится медицинским работникам, спасающим жизни людей в "красных зонах" больниц.

Да, они — бойцы на передовой. И их жизнь — война. А война без потерь не бывает.

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Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

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СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК "Вагнера"

Мир

Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.

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Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России

Экономика

За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.

Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.

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Экс-глава Чувашии подал в суд иск к президенту

Общество

Михаил Игнатьев, ранее занимавший должность главы Чувашской республики и уволенный указом президента "в связи с утратой доверия" в январе 2020 года, подал административный иск в Верховный суд России  об оспаривании решения Владимира Путина.

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