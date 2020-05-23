Владимир Путин принял окончательное решение в разрешении удаленного голосования. Соответствующий документ подписан и опубликован на сайте правовой информации.
Новый закон позволяет проводить голосования всех уровней с помощью почты или интернета. Сборы подписей можно проводить и через портал Госуслуг.
Из документа также стало известно о возможности переноса выборов губернаторов в случае введения режима ЧС.
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