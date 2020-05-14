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Источник Правда.Ру

Закон об удаленном голосовании - "зеленый свет" фальсификациям

Экспертное мнение

Госдумой принят закон, разрешающий проводить голосования и референдумы в дистанционном формате.

Суть изменений

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Теперь, с принятием поправок, появилась возможность:

  • избирателям и участникам референдума не ходить на избирательные участки и не брать открепительных талонов, а высказать свое мнение либо по почте, либо используя сервис дистанционного электронного голосования;
  • на портале "Госуслуги" собирать подписи избирателей за кандидата.

Мнения разделились

Идея, может быть, и неплохая: удобство избирателя, который не будет привязан к месту проведения мероприятия. Но многих, с кем корреспондент "Правды.Ру" поговорил на эту тему, "терзают смутные сомнения".

Так, например, Антон Цветков, председатель Общероссийского движения "Сильная Россия", считает, что дистанционное голосование даст "зеленый свет" махинациям и фальсификациям.

Мнение народа

Узнать, что думают по поводу нового закона рядовые граждане, сейчас проще простого. Достаточно зайти в интернет. Что мы и сделали. Участники форума юридической правовой социальной сети 9111. ru на редкость единодушны:

скрин www.9111.ru

В самой Госдуме тоже согласья нет

Сегодня наш собеседник — Валерий Гартунг, замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе.

Мнение нашей фракции было обозначено еще в процессе голосования — мы проголосовали против этого.

Почему?

Скажу за себя лично: я считаю, что дистанционное голосование может быть использовано "не по назначению" как организаторами, так и вообще непонятно кем.

Вы правильно сказали, сейчас взломать любую базу можно. И на самом деле для того, чтобы такого рода вещи проводить дистанционно, нужно сначала к этому подготовиться: нужно провести эксперименты, изучить результаты этих экспериментов.

Но ведь подобный опыт уже был…

Да. Был. В Москве такой эксперимент проводился. И он вызывал очень много вопросов. Те вопросы, которые возникли — лучшая иллюстрация, что больше так делать не надо.

Но, видимо, кто-то посчитал этот эксперимент "удачным". И поэтому решили распространить его на всю страну.

А почему именно сейчас?

Так в сентябре выборы. И до 15 июня примерно должны все субъекты федерации принять решение об их проведении. Только до этого срока можно поменять предвыборное законодательство. Сегодня уже середина мая. Соответственно, что торопятся, в спешке, чтобы этот закон уже действовал на этих сентябрьских выборах, потому что, мягко говоря, у партии власти не все очень хорошо.

Я думаю, что здесь расчет на то, что проконтролировать, зарегистрировался человек на сайте "Госуслуги" или нет гораздо легче, чем проконтролировать, пришел он на выборы или не пришел.

Хотя, с другой стороны, можно и то, и то проконтролировать. Но в условиях пандемии, видимо, пытаются этот ресурс использовать для мобилизации людей, которые зависят от власти.

Это, подчеркиваю, мое личное мнение. А еще я думаю, это очень рискованное занятие.

Чем больше разрыв между тем, что думают люди и тем, что делает власть, тем выше взрывоопасность политическая и это может просто… Если у людей нет легитимной возможности влиять на власть, то будут использованы нелегитимные способы, то есть незаконные. А это очень опасно в целом для страны. И сейчас это абсолютно неправильно.

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Темы госдума валерий гартунг справедливая россия закон о дистанционном голосовании
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