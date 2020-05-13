Россиянам могут разрешить голосовать дистанционно

Дистанционное голосование и голосование по почте могут ввести в России. Такую возможность рассматривает сейчас Государственная Дума.

Инициаторами поправок в закон о выборах стали депутаты "Единой России". По их мнению, возможность заочного голосования должна быть обеспечена россиянам как на выборах органов государственной власти или местного самоуправления, так и на референдумах всех уровней.

Накануне Госдума приняла закон, продляющий эксперимент по цифровому голосованию. Цифровые избирательные участки будут оборудованы и на выборах 13 сентября. Они предназначены для тех, кто в день выборов не может голосовать по месту жительства. Для цифрового голосования нужно подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Жириновский предложил отказаться от голосования по Конституции. По его мнению, провести общероссийское голосование сложно из-за эпидемии коронавируса, которая в некоторых регионах может продлиться до конца года.