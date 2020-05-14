Дистанционное голосование - шикарное поле для махинаций

С 13 мая в России жизнь избирателя упростилась в разы. Наверное. Теперь, чтобы проголосовать на выборах любого уровня и даже высказать свою волю на референдуме, можно даже не выходить из дома.

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, рекомендованные профильным комитетом по контролю и регламенту, предусматривающие возможность голосовать дистанционно:

на сайте (электронное голосование без использования привычного бумажного бюллетеня) и даже по почте.

Порядок голосования и случаи, когда оно может проводиться, установит Центризбирком.

Удобно? Возможно. Но есть в нововведении — куда ж без этого — один принципиально важный момент.

На него указал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" Антон Цветков, председатель Общероссийского движения "Сильная Россия".

Механизм электронного голосования даст возможность сфальсифицировать результаты