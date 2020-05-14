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Источник Правда.Ру

Дистанционное голосование - шикарное поле для махинаций

Политика

С 13 мая в России жизнь избирателя упростилась в разы. Наверное. Теперь, чтобы проголосовать на выборах любого уровня и даже высказать свою волю на референдуме, можно даже не выходить из дома.

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, рекомендованные профильным комитетом по контролю и регламенту, предусматривающие возможность голосовать дистанционно:

  • на сайте (электронное голосование без использования привычного бумажного бюллетеня) и даже по почте.

Порядок голосования и случаи, когда оно может проводиться, установит Центризбирком.

Удобно? Возможно. Но есть в нововведении — куда ж без этого — один принципиально важный момент.

На него указал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" Антон Цветков, председатель Общероссийского движения "Сильная Россия".

Механизм электронного голосования даст возможность сфальсифицировать результаты

В целом я против такого нововведения, так как считаю, что благодаря ему появятся совершенно реальные возможности для фальсификации, злоупотреблений, хакерских атак и внесения изменений в результаты голосований.

Я считаю, что наши люди к этому отнесутся с огромным недоверием, так как нет ещё у нас примера дистанционного электронного голосования, который бы пользовался авторитетом. Учитывая то, что я выше сказал, народ абсолютно точно "не оценит" и доверять этому механизму не будет.

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Темы госдума антон цветков сильная россия дистанционное голосование
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