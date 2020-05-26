В текущем году Пенсионный фонд России увеличит накопительные пенсии россиян на 9,13%.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе в России выросло число покупок. Рост отмечается по окончании режима строгой самоизоляции.
По сравнению с неделей 30 марта -11 мая, на прошлой неделе число оплат наличными и картами увеличилось на 19%. При этом средний чек остался на прежнем уровне — около 870 рублей. То есть россияне стали совершать больше мелких покупок.
Жителями России ситуация, сложившаяся в стране из-за коронавирусной пандемии, воспринимается примерно так, как некогда развал СССР.
Так считает профессор Тимофей Нестик, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН.
Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы литературную премию назвали именем ее отца, который умер в 2018 году.
По её словам, отец был приверженцем секты и регулярно подвергал свою семью насилию.
"Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т. д.", — написала дочь писателя в открытом письме.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.