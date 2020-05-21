Депутат ГД объяснил, почему россияне не выходят на пенсию досрочно

Большинство людей старше 50 лет не нужны на рынке труда. Для них просто нет работы.

Поэтому сейчас предлагают отправлять пожилых россиян на пенсию не с работы, а с безработицы. Такое мнение высказал член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

"Даже до кризиса и до эпидемии 70% людей в возрасте старше 55 лет мужчины, 50 лет женщины не могли найти работу, были безработными. Эти люди не нужны на рынке труда, на рынке труда не нужно столько рабочей силы. Вместе с тем, предложение Минтруда сможет заработать только в случае, когда будут введены дополнительные условия. Дело в том, что главная проблема людям уйти на пенсию досрочно не в том, что у них не достигнут определенный возраст. Главная проблема в том, что обязательным условием досрочного выхода на пенсию является увольнение с прежнего места работы — сокращение с прежнего места работы по сокращению штата. Между тем львиная доля сегодня, особенно рабочий класс, работает вне официальных трудовых договоров. И эти люди не могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию ни за 2 года, ни за год, ни за 3 года, ни за сколько. Поэтому надо убирать ряд ограничений, которые препятствуют в досрочном выходе людей с биржи труда на пенсию", — пояснил депутат.

Сейчас Министерство труда России предлагает смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Это один из пунктов по восстановлению экономики. Данная мера рассчитана на россиян, которым до выхода на пенсию осталось 3 года.

По мнению Олега Шеина, такой возможностью смогут воспользоваться очень мало россияне — около 10 тысяч человек на всю страну.