Минтруд предложил смягчить условия выхода на досрочную пенсию

Данное предложение входит в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития.

Кто сможет досрочно выйти на пенсию?

Данная мера рассчитана на россиян, которым до выхода на пенсию осталось 3 года. Согласно действующим законам, досрочно выйти на пенсию могут граждане, которые потеряли работу за 2 года до наступления пенсионного возраста, а также те, кто накопил стаж в 20 и 25 лет.

Также Минэкономики предлагает увеличить пособие по безработице на ближайшие 3 месяца с 1500 до 4500 рублей.

Улучшится положение на рынке труда

Депутаты Госдумы поддержали инициативу Минэкономразвития.

"Потерявшие работу теперь охотнее будут регистрироваться в центре занятости для получения повышенных пособий по безработице", — заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он считает, что смягчение условий по досрочному выходу на пенсию улучшит ситуацию на рынке труда, так как люди, которые находятся в предпенсионном возрасте, часто сталкиваются с трудностями при поиске работы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России могут вернуть прежний пенсионный возраст.