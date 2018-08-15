Работающих россиян заставят сдать нормы ОБЖ на случай войны

Зачет по правилам безопасности и поведения в случае ЧС станет новым обязательным этапом при приеме на работу. МЧС рекомендует проводить его сразу после инструктажа по гражданской обороне.

В ведомстве пояснили, распоряжение отправлено в регионы, где его распространяют по организациям. Стоит отметить, что и ранее для работников проводился инструктаж. Однако подход был формальный.

Кроме того, МЧС распространило методические наработки, как проводить инструктаж по ГО на рабочем месте. Также о разработках планируется рассказывать на семинарах для гражданских специалистов по ГО. Такие должны быть во всех организациях, эти люди и будут работать с новыми сотрудниками. Предполагается, рассказ о поведении при ЧС может занять от 45 минут до 3,5 часов.

Далее наступит этап проверки: 10 вопросов, на которые надо верно ответить, чтобы получить зачет. В случае провала работнику дадут месяц на пересдачу.

Стоит отметить, что более ответственно к безопасности стали относиться после трагедии, что случилась в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Тогда катастрофы возможно было бы избежать, если бы работники знали, как вести себя при ЧС.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по результатам масштабного внутреннего аудита МЧС, который провели по инициативе нового министра Евгения Зиничева в начале лета, выявлены серьезные проблемы в сфере пожарной охраны. Так, аудиторы сообщили, что большая часть техники, которую используют пожарные, устарела. Около трети автомобилей служат уже более 25 лет.

Источник фото: flickr.com

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