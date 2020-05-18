Названа самая популярная услуга на портале "Госуслуг"

Заявки на получение единоразовой выплаты в 10 тысяч рублей подали уже более семи миллионов человек. Такова статистика за шесть дней.

В заявках указаны данные 10 миллионов детей. Пособие полагается детям в возрасте от 3 до 16 лет.

"С момента запуска услуга стала самой популярной с момента запуска "Единого портала госуслуг" в 2009 году. В пиковые моменты оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", — рассказали в Минкомсвязи.

О выплате в качестве меры поддержки объявил президент Владимир Путин.

Подать заявление можно через портал госуслуг до 1 октября. Выплаты стартуют 1 июня.

Напомним, что также в рамках мер поддержки граждан в России в два раза увеличено пособие по уходу за ребенком. Теперь оно составляет 6,7 тысячи рублей. А семьи с детьми до трех лет смогут получить 15 тысяч рублей: по 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь. Раньше это пособие было положено только семьям, имеющим право на маткапитал, но президент расширил программу.