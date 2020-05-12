Депутат ГД: не время выявлять неплательщиков по цифровым пропускам

Московские власти официально подтвердили, что данные, которые жители столицы указывают при оформлении цифрового пропуска, сверяются с базами данным Пенсионного фонда и налоговой службы. Изначально они проверяют, действительно ли человек работает и ему нужен пропуск.

С другой стороны, эти данные помогут выявить неплательщиков налогов. Стоит ли москвичам сейчас ждать какие-то санкций, "Правда.Ру" спросила у члена комитета Государственной думы по бюджету и налогам, депутата Государственной Думы Виктора Зубарева.

"Я думаю, что это не совсем корректное действие в нынешней ситуации — привлекать за неуплату налогов на основании данных, предоставленных для получения цифрового пропуска. Неуплата налогов возможна, но причины могут быть у всех разные, тут надо разбираться. Если предприятия закрыты, поступлений нет, то это, наверное, объективная причина. Я вижу смысл в параллельности этих всех решений, а не во взаимосвязи. Для анализа, наверное, налоговая служба может использовать эти данные, но ни в коем случае не предъявлять и какие-то обвинительные шаги делать", — высказал свое мнение депутат.

Он напомнил, что сейчас перед людьми стоит куда более важная задача — выжить, сохранить свой бизнес, работу, семью, доходы. Поэтому ту информацию, которую сейчас получают власти, можно сохранить и вернуться к ней позднее. Сейчас нужно выйти из кризиса, начать работать, восстановить экономику, а потом уже искать неплательщиков налогов.