Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за меры поддержки, которые он анонсировал для семей с детьми, социальных работников и представителей бизнеса.
"Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей", — сказал градоначальник на совещании с главой государства.
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