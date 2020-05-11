Собянин поблагодарил Путина за меры поддержки в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за меры поддержки, которые он анонсировал для семей с детьми, социальных работников и представителей бизнеса.