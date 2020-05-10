Президент России Владимир Путин запланировал очередное совещание с главами регионов по ситуации с коронавирусом на 11 мая.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра у президента запланировано совещание", — заявил представитель Кремля.
Напомним, ранее Путин продлил нерабочий период до 12 мая.
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