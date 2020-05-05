Лев Лещенко призвал желающих спеть "День Победы" на разных языках

В разных странах мира 9 мая прозвучит легендарная песня Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы". В патриотической акции, названной в честь одноименной композиции, примут участие все регионы России и многие страны мира, жители которых споют песню на своих родных языках. Лев Лещенко призывает всех принять участие в этой акции.

"Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на родных языках", — цитирует Лещенко ТАСС.

Как принять участие в акции?

С 8 мая на специальном ресурсе будет доступен сервис караоке с текстом песни "День победы" на разных языках. При помощи этого сайта участники акции смогут записать видео с собственным исполнением композиции и опубликовать его.

Лев Лещенко недавно лежал в больнице с подозрением на коронавирус

Как сообщалось ранее, Лев Лещенко попал в больницу с воспалением лёгких. Певец и его супруга находились в госпитале Коммунарки, куда доставляют заражённых коронавирусной инфекцией. Народный артист РСФСР выписался из больницы 6 апреля и до сих пор не знает, от чего он страдал — от пневмонии или от COVID-19.