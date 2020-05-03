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50% россиян на самоизоляции предпочитают смотреть фильмы

Общество

Самоизоляция дала россиянам возможность тратить больше времени на свои увлечения. Как показал опрос, 50% жителей стали смотреть фильмы на видеосервисах.

"Чаще всего респонденты отвечали, что заменили походы в кинотеатры просмотром фильмов на видеосервисах. Так на неделе с 17 по 23 апреля отвечали 50% жителей регионов и 56% москвичей, причем доля таких ответов растет на протяжении всего периода исследования", — приводит РИА "Новости" исследование холдинга "Ромир".

ромир россия фильмы культура видеосервисы самоизоляция
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