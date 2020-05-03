Самоизоляция дала россиянам возможность тратить больше времени на свои увлечения. Как показал опрос, 50% жителей стали смотреть фильмы на видеосервисах.
"Чаще всего респонденты отвечали, что заменили походы в кинотеатры просмотром фильмов на видеосервисах. Так на неделе с 17 по 23 апреля отвечали 50% жителей регионов и 56% москвичей, причем доля таких ответов растет на протяжении всего периода исследования", — приводит РИА "Новости" исследование холдинга "Ромир".
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.