В Карелии беременным будут делать обязательный тест на коронавирус

В Карелии всем беременным женщинам перед плановой госпитализацией будут делать тест на коронавирус. О новом обязательном требовании заявил родильный дом имени К. А. Гуткина в своей официальной группе в социальных сетях.

Если у женщины с учётом майских праздников доношенный срок беременности, то её вызовут в женскую консультацию для проведения теста на коронавирусную инфекцию. Результат будет готов примерно через неделю.

"Если вам не взяли мазок или результат ещё не готов, у вас нет явлений ОРВИ и у ваших родственников нет явлений ОРВИ — вы поступаете в Республиканский перинатальный центр, и в приёмном покое вашу ситуацию разбирают индивидуально", — сообщается в группе.

Болезнь родственников или недавнее возвращение из другого региона — факторы риска

В Карелии будущих мам попросили не скрывать болезнь родственников, собственное недомогание или недавнее возвращение из другого региона. Если обнаруживаются такие факторы риска, то роженицу госпитализируют в родильный дом имени К. А. Гуткина в Петрозаводске.