Россияне рассказали о своих любимых фильмах во время самоизоляции

Сервис "Работа.ру" и онлайн-кинотеатр Окко провёли социологический опрос и выяснили, какие фильмы в апреле популярнее всего у российского зрителя, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования. В опросе о популярности фильмов и жанров приняли участие 2960 респондентов из всех регионов страны.

Любимый жанр россиян в апреле — это комедия

Как выяснилось в ходе соцопроса, любимый жанр россиян во время самоизоляции — комедия. Его выбрали 41% респондентов. Самыми востребованными фильмами среди россиян стали "Отель Белград", "Холоп" и "(НЕ)идеальный мужчина". В пятёрку популярных кинокартин также вошли "Паразиты" и "Джентльмены".

Какие сериалы и мультфильмы популярны в этом месяце?

Среди сериалов пальму первенства взяли "Содержанки", "257 причин, чтобы жить" и "Мир Дикого Запада". В это список также вошли "Чернобыль", "Игра Престолов" и "Рассказ Служанки". А самыми популярными мультфильмами стали "Тайная жизнь домашних животных-2", "Король Лев" и "История игрушек-4".