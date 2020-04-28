В Санкт-Петербурге местные активисты организовали Стену памяти в честь медицинских работников, погибших во время борьбы с пандемией коронавируса. Новый мемориал расположился на Малой Садовой улице напротив здания комитета по здравоохранению. Депутат Законодательного собрания Максим Резник и гражданские активисты возложили цветы к портретам медиков.
Депутат рассказал интернет-газете Znak.com о том, кому принадлежит идея создания мемориала. По словам Максима Резника, ведущую роль выполнила глава некоммерческого партнёрства "Серебряная роза" Ирина Маслова. Она опубликовала в своём профиле в Facebook сообщение с призывом приносить цветы к забору с наклеенными на нём фотографиями погибших медработников. Тем, кто боится выходить из дома, Маслова предложила воспользоваться доставкой.
"Светя другим, сгораю сам" — это всегда было о медиках. Когда-то в детстве я хотела стать врачом, как моя мама. Врачом я не стала. Мамы уже нет. И сегодня не про нас, не про политику. Сегодня про тех медиков, кто погиб на этой войне. Про то, что память о них должна жить в моем и вашем городе", — написала Маслова на своей странице в Facebook.
Стена памяти представляет собой импровизированное сооружение, на котором наклеены девять фотографий медработников. Тем не менее комитет по здравоохранению города уточняет, что не все указанные медики действительно погибли из-за коронавируса.
Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о мерах поддержки медицинских работников. Согласно постановлению правительства, заразившиеся коронавирусной инфекцией медики получат 300 тысяч рублей. Если болезнь привела к инвалидности, сумма доплаты увеличивается до 500 тысяч рублей. А если медработник погиб, его семья получит миллион рублей.
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