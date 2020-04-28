В Санкт-Петербурге появилась Стена памяти погибшим медработникам

В Санкт-Петербурге местные активисты организовали Стену памяти в честь медицинских работников, погибших во время борьбы с пандемией коронавируса. Новый мемориал расположился на Малой Садовой улице напротив здания комитета по здравоохранению. Депутат Законодательного собрания Максим Резник и гражданские активисты возложили цветы к портретам медиков.

Идея создания мемориала в честь погибших медиков принадлежит Ирине Масловой

Депутат рассказал интернет-газете Znak.com о том, кому принадлежит идея создания мемориала. По словам Максима Резника, ведущую роль выполнила глава некоммерческого партнёрства "Серебряная роза" Ирина Маслова. Она опубликовала в своём профиле в Facebook сообщение с призывом приносить цветы к забору с наклеенными на нём фотографиями погибших медработников. Тем, кто боится выходить из дома, Маслова предложила воспользоваться доставкой.

"Светя другим, сгораю сам" — это всегда было о медиках. Когда-то в детстве я хотела стать врачом, как моя мама. Врачом я не стала. Мамы уже нет. И сегодня не про нас, не про политику. Сегодня про тех медиков, кто погиб на этой войне. Про то, что память о них должна жить в моем и вашем городе", — написала Маслова на своей странице в Facebook.

Как выглядит мемориал погибшим медработникам?

Стена памяти представляет собой импровизированное сооружение, на котором наклеены девять фотографий медработников. Тем не менее комитет по здравоохранению города уточняет, что не все указанные медики действительно погибли из-за коронавируса.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о мерах поддержки медицинских работников. Согласно постановлению правительства, заразившиеся коронавирусной инфекцией медики получат 300 тысяч рублей. Если болезнь привела к инвалидности, сумма доплаты увеличивается до 500 тысяч рублей. А если медработник погиб, его семья получит миллион рублей.