После завершения пандемии коронавируса работодатели могут повысить зарплаты специалистам в сфере логистики и IT. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на HR-специалистов.
По словам экспертов, рост зарплат в сфере информационных технологий связан с тем, что они не связаны только с российским рынком.
"Работодатели по-прежнему заинтересованы в разработке сайтов, запуске мобильных приложений", - сообщил директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.