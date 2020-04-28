Названы сферы, где будут повышены зарплаты после пандемии

После завершения пандемии коронавируса работодатели могут повысить зарплаты специалистам в сфере логистики и IT. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на HR-специалистов.

По словам экспертов, рост зарплат в сфере информационных технологий связан с тем, что они не связаны только с российским рынком.