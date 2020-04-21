Премьер-министр России Михаил Мишустин получил письмо с предложением организовать выплаты в размере 12130 рублей для всех безработных россиян.

Предложение поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Во избежание дискриминационного подхода при назначении пособий по безработице, в целях снижения роста социальной напряженности, а также с учетом трудностей в поиске новой работы в ситуации массовой приостановки деятельности предприятий и организаций считаю необходимым распространить действие положений постановления правительства РФ №485 о выплате пособий по безработице в максимально возможном размере 12 130 рублей на всех граждан, признанных в настоящее время безработными", — сказано в письме главе правительства.