Вечером в понедельник, 20 апреля, в России прошли массовые протестные акции несогласных с введенным режимом самоизоляции. Пока народ протестует в интернет-пространстве.
Начались протесты в Ростове-на -Дону: там недовольные устроили флешмоб с использованием приложений "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор":
Как пояснил представитель Яндекс. Навигатора, модераторами удалялись сообщения, не относящиеся к ситуации на дороге:
"Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации".
Хотя "Яндекс" довольно оперативно "чистил" записи на виртуальной карте города, инициатива ростовчан понравилась жителям других городов и аналогичные "виртуальные митинги" стали проходить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов.
Ближе к ночи флешмоб докатился до Москвы, где протестующие "взяли в осаду" Кремль.
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи