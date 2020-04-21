Новый способ протеста - виртуальный митинг. Придумано в России

Вечером в понедельник, 20 апреля, в России прошли массовые протестные акции несогласных с введенным режимом самоизоляции. Пока народ протестует в интернет-пространстве.

Начались протесты в Ростове-на -Дону: там недовольные устроили флешмоб с использованием приложений "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор":

недовольными комментариями был заполнен участок карты перед зданием правительства региона.

Чего требовали "митингующие"

введения ЧС

оказания прямой помощи тем, кто остался без работы.

Митинг был не санкционирован, а потому разогнан. Виртуально

Как пояснил представитель Яндекс. Навигатора, модераторами удалялись сообщения, не относящиеся к ситуации на дороге:

"Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации".

Идею подхватили в других городах

Хотя "Яндекс" довольно оперативно "чистил" записи на виртуальной карте города, инициатива ростовчан понравилась жителям других городов и аналогичные "виртуальные митинги" стали проходить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов.

Ближе к ночи флешмоб докатился до Москвы, где протестующие "взяли в осаду" Кремль.