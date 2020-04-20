Режим самоизоляции в России, вероятнее всего, будет продлен

Режим самоизоляции, окончания которого - 30 апреля - россияне ждут с надеждой и нетерпением, вероятнее всего будет продлен. Как минимум, до окончания майских праздников.

Об этом со ссылкой на собственные источники в федеральном правительстве сообщает РБК.

Как стало известно изданию, наиболее вероятный сценарий развития событий будет выглядеть так:

майские праздники (1-5 мая и 9-11 мая) будут объявлены продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними (6-8 мая) -нерабочими.

Правительство надеется таким образом сдержать волну эпидемии коронавируса.

Как вариант

Впрочем, в правительстве (опять же по словам неназванного источника РБК) не исключают вероятности того, что режим нерабочих недель будет - без оглядки на майские праздники - просто продлен до середины мая. Или даже до 1 июня.

20 апреля, в понедельник, президент на совещании с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией России еще не пройден. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.