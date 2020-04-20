Режим самоизоляции, окончания которого - 30 апреля - россияне ждут с надеждой и нетерпением, вероятнее всего будет продлен. Как минимум, до окончания майских праздников.
Об этом со ссылкой на собственные источники в федеральном правительстве сообщает РБК.
Как стало известно изданию, наиболее вероятный сценарий развития событий будет выглядеть так:
Правительство надеется таким образом сдержать волну эпидемии коронавируса.
Впрочем, в правительстве (опять же по словам неназванного источника РБК) не исключают вероятности того, что режим нерабочих недель будет - без оглядки на майские праздники - просто продлен до середины мая. Или даже до 1 июня.
20 апреля, в понедельник, президент на совещании с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией России еще не пройден. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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