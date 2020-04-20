Что делать с майскими праздниками в этом году?

Приближающие длинные майские выходные, которые обычно россияне очень ждут, в этом году по понятным причинам особого энтузиазма не вызывают: ни погулять не получится, ни на природу на шашлыки съездить.

Таков результат опроса, проведенного интернет-сервисом Новости Mail.ru среди 25 тысяч пользователей.

По данным,полученным в ходе опроса,

больше 30% россиян хотели бы, чтобы майские выходные были перенесены на другое время, "чтобы можно было отдохнуть и от самоизоляции в том числе",

30% считают, что ближайшие праздники вообще надо отменить,

27% просто не понимают, зачем их переносить.

Если переносить, то на когда

19% опрошенных считают, что на июнь,

14% - на июль,

14% - на август,

13% рассмотрели бы сентябрь,

8% - за присоединение майских праздников (если все таки правительство решит их отменить) к январским каникулам 2021 года.

Напомним, что ранее президентом страны уже принято решение о переносе парада Победы. Об этом подробнее - здесь.