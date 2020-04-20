Приближающие длинные майские выходные, которые обычно россияне очень ждут, в этом году по понятным причинам особого энтузиазма не вызывают: ни погулять не получится, ни на природу на шашлыки съездить.
Таков результат опроса, проведенного интернет-сервисом Новости Mail.ru среди 25 тысяч пользователей.
По данным,полученным в ходе опроса,
Напомним, что ранее президентом страны уже принято решение о переносе парада Победы. Об этом подробнее - здесь.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.