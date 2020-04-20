Владимир Путин дал оценку сдерживанию эпидемии коронавируса

Распространение эпидемии коронавируса в России продолжается, но ее удалось сдержать. Пик заболеваемости еще впереди, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке. Глава государства поставил задачу сгладить рост инфицирования.

"Нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", — заявил Путин.

По оценке Путина, ограничительные меры дали свой положительный результат в сдерживании эпидемии.

"За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер и правил самоизоляции, других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, сумели и сбить темп распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения", — отметил президент.

Он также обратился к экспертам с вопросом о необходимости введения дополнительных профилактических мер. Президент отметил, что важно в текущий момент также "минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Татьяна Голикова доложила об обстановке с распространением коронавируса в РФ.