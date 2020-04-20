В понедельник в формате видеоконференции состоялось совещание по ситуации с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.
В начале совещания заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила об обстановке с распространением болезни в РФ.
Голикова отметила, что рост заболеваемости в регионах, кроме Москвы и Московской области, составляет 12%.
"На данный момент количество зараженных составляет 47 121 человека, рост за последние сутки — 10%. Каждый раз мы акцентируем особое внимание на Москве и Московской области. В Москве прирост составляет 8,3%, а общее количество — 26 350, в области — 12,4% и 5 241 случаев заражения.
Если говорить о другой части России, в регионах прирост составляет 12%. Сейчас регионы отстают от Москвы по темпам распространения на две-три недели. Количество заражённых в регионах — 15 530 человек, но хотела бы обратить внимание на то, что в 54 регионах рост выше, чем в среднем по РФ. Пока это небольшое количество случаев, но главам необходимо задуматься", — сказала Голикова.
По словам Голиковой, оперштаб оценивает ситуацию с коронавирусом исходя из нагрузки на 100 тысяч жителей. По регионам этот показатель составляет 32,1 случаев на 100 тыс.
В России есть девять регионов, в которых этот показатель выше среднего по стране:
Голикова отметила, что самый низкий показатель на 100 тыс. человек наблюдается в Кемеровской области.
Голикова заявила, что нельзя сравнивать российские цифры с количеством заболевших в других странах. По её словам, это связано с тем, что в России делается намного больше тестов.
"На сегодняшний день выполнено 2,053 млн исследований. Это второй показатель в мире (после США — Прим. ред.). Такой подход позволяет выявлять бессимптомные случаи. На данный момент в России 44% бессимптомных заболевших коронавирусом", — заявила Голикова.
Кроме того, зампред правительства назвала средний возраст заболевших COVID-19. Среди женщин это 47,9 лет, среди мужчин — 44,3 года.
Количество несовершеннолетних среди заболевших — 7,6%. Людей в старшем возрасте (65+) 15,5%. По словам Голиковой, показатель возраста в России ниже, чем в других странах.
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