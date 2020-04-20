Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом

В понедельник в формате видеоконференции состоялось совещание по ситуации с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.

В начале совещания заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила об обстановке с распространением болезни в РФ.

Голикова отметила, что рост заболеваемости в регионах, кроме Москвы и Московской области, составляет 12%.

"На данный момент количество зараженных составляет 47 121 человека, рост за последние сутки — 10%. Каждый раз мы акцентируем особое внимание на Москве и Московской области. В Москве прирост составляет 8,3%, а общее количество — 26 350, в области — 12,4% и 5 241 случаев заражения. Если говорить о другой части России, в регионах прирост составляет 12%. Сейчас регионы отстают от Москвы по темпам распространения на две-три недели. Количество заражённых в регионах — 15 530 человек, но хотела бы обратить внимание на то, что в 54 регионах рост выше, чем в среднем по РФ. Пока это небольшое количество случаев, но главам необходимо задуматься", — сказала Голикова.

Девять "сложных" регионов

По словам Голиковой, оперштаб оценивает ситуацию с коронавирусом исходя из нагрузки на 100 тысяч жителей. По регионам этот показатель составляет 32,1 случаев на 100 тыс.

В России есть девять регионов, в которых этот показатель выше среднего по стране:

Москва;

Московская область;

Ингушетия;

Коми;

Магаданская область;

Мурманская область;

Марий-Эл;

Мордовия;

Санкт-Петербург.

Голикова отметила, что самый низкий показатель на 100 тыс. человек наблюдается в Кемеровской области.

Количество исследований

Голикова заявила, что нельзя сравнивать российские цифры с количеством заболевших в других странах. По её словам, это связано с тем, что в России делается намного больше тестов.

"На сегодняшний день выполнено 2,053 млн исследований. Это второй показатель в мире (после США — Прим. ред.). Такой подход позволяет выявлять бессимптомные случаи. На данный момент в России 44% бессимптомных заболевших коронавирусом", — заявила Голикова.

Возраст заболевших

Кроме того, зампред правительства назвала средний возраст заболевших COVID-19. Среди женщин это 47,9 лет, среди мужчин — 44,3 года.

Количество несовершеннолетних среди заболевших — 7,6%. Людей в старшем возрасте (65+) 15,5%. По словам Голиковой, показатель возраста в России ниже, чем в других странах.